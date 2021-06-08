Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске отремонтировали памятник поэту Лаури Летонмяки 4
08.06.2021 18:20
Блогерша показала простой способ выучить любой иностранный язык 1
08.06.2021 21:30
Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке 3
08.06.2021 19:30

Умер известный ученый-литературовед Карелии Юрий Дюжев

Новости. Общество
17:05, 09 Июня 2021
фото: © avtor.karelia.ru

Заслуженный работник культуры РФ, писатель, доктор филологических наук Юрий Дюжев скончался на 84-м году жизни.

Сегодня, 9 июня, не стало главного научного сотрудника сектора литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Юрия Дюжева.

Юрий Иванович родился 15 мая 1937 года в селе Важины Подпорожского района Ленинградской области, в семье учителей. В 1938 году его семья переехала в Петрозаводск. В столице Карелии он окончил среднюю школу, а в 1960 году – Петрозаводский государственный университет. Затем работал корреспондентом Карельского радио и одновременно учился в заочной аспирантуре. С 1966 года Дюжев занимается научно-исследовательской работой в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра. В 1986—1988 годах был заместителем директора института, в 1989—2007 годах — заведующий сектором литературы института, с 2007 года — старший научный сотрудник института.

В результате многолетней работы Дюжевым были подготовлены и опубликованы более десяти монографий и сборников статей, в которых освещены узловые проблемы развития русской литературы Европейского Севера и даны очерки творчества ведущих писателей Карелии.

Конкретные результаты исследования литературного процесса нашли отражение в 170 научных работах.

Под его руководством сектор литературы института завершил работу и опубликовал в 1994–2000 гг. «Историю литературы Карелии» в трёх томах. В 2002-м году коллективу авторов, внесших решающий вклад в создание была присуждена премия Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы. В том же году Дюжев опубликовал два тома исследований русской поэзии, драматургии и прозы Европейского Севера первой половины XX века.

Юрий Иванович в течение многих лет руководил секцией детской и юношеской литературы Союза писателей Карелии.

Дюжев опубликовал на страницах журнала «Север» десятки литературно-критических статей. Венцом очерков о карельских писателях являются три книги о писателях-карелах «Народный писатель Карелии Ортье Степанов» (2010), «Народный писатель Карелии Яакко Ругоев» (2012), «Народный писатель Карелии Антти Тимонен» (2014). Ю. И. Дюжев – составитель нескольких библиографических указателей, в том числе словаря «Писатели Карелии» (1985, 1994, 2006). Он также является одним из авторов словаря «Литературы народов России: ХХ век» (2005).

Юрий Иванович - лауреат премии «Сампо» главы Карелии «за создание монографии «История русской прозы Европейского Севера второй половины ХХ века» и особый вклад в развитие культуры Республики Карелия» (2009).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
07.06.2021, 10:57
В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы
07.06.2021, 10:20
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:15
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
Воспитательница и древние артефакты 3
Сегодня 15:10
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»