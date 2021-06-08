Умер известный ученый-литературовед Карелии Юрий Дюжев

Заслуженный работник культуры РФ, писатель, доктор филологических наук Юрий Дюжев скончался на 84-м году жизни.

Сегодня, 9 июня, не стало главного научного сотрудника сектора литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Юрия Дюжева.

Юрий Иванович родился 15 мая 1937 года в селе Важины Подпорожского района Ленинградской области, в семье учителей. В 1938 году его семья переехала в Петрозаводск. В столице Карелии он окончил среднюю школу, а в 1960 году – Петрозаводский государственный университет. Затем работал корреспондентом Карельского радио и одновременно учился в заочной аспирантуре. С 1966 года Дюжев занимается научно-исследовательской работой в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра. В 1986—1988 годах был заместителем директора института, в 1989—2007 годах — заведующий сектором литературы института, с 2007 года — старший научный сотрудник института.

В результате многолетней работы Дюжевым были подготовлены и опубликованы более десяти монографий и сборников статей, в которых освещены узловые проблемы развития русской литературы Европейского Севера и даны очерки творчества ведущих писателей Карелии.

Конкретные результаты исследования литературного процесса нашли отражение в 170 научных работах.

Под его руководством сектор литературы института завершил работу и опубликовал в 1994–2000 гг. «Историю литературы Карелии» в трёх томах. В 2002-м году коллективу авторов, внесших решающий вклад в создание была присуждена премия Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы. В том же году Дюжев опубликовал два тома исследований русской поэзии, драматургии и прозы Европейского Севера первой половины XX века.

Юрий Иванович в течение многих лет руководил секцией детской и юношеской литературы Союза писателей Карелии.

Дюжев опубликовал на страницах журнала «Север» десятки литературно-критических статей. Венцом очерков о карельских писателях являются три книги о писателях-карелах «Народный писатель Карелии Ортье Степанов» (2010), «Народный писатель Карелии Яакко Ругоев» (2012), «Народный писатель Карелии Антти Тимонен» (2014). Ю. И. Дюжев – составитель нескольких библиографических указателей, в том числе словаря «Писатели Карелии» (1985, 1994, 2006). Он также является одним из авторов словаря «Литературы народов России: ХХ век» (2005).

Юрий Иванович - лауреат премии «Сампо» главы Карелии «за создание монографии «История русской прозы Европейского Севера второй половины ХХ века» и особый вклад в развитие культуры Республики Карелия» (2009).