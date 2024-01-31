Умер известный журналист Виктор Крамских

Виктор Крамских скончался 1 февраля.

В Петрозаводске умер известный карельский журналист Виктор Крамских. Он скончался утром 1 февраля.



Больше 30 лет Виктор Крамских был ведущим Карельского радио. Позже возглавил его в должности начальника службы радиовещания. Кроме того, известный журналист несколько лет работал в редакции «МК в Карелии».

Виктор Крамских имел звание заслуженного журналиста Карелии. Ему было 73 года.