Умер известный журналист Виктор Крамских

Виктор Крамских скончался 1 февраля.
В Петрозаводске умер известный карельский журналист Виктор Крамских. Он скончался утром 1 февраля.
Больше 30 лет Виктор Крамских был ведущим Карельского радио. Позже возглавил его в должности начальника службы радиовещания. Кроме того, известный журналист несколько лет работал в редакции «МК в Карелии».
Виктор Крамских имел звание заслуженного журналиста Карелии. Ему было 73 года.
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