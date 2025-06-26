Умер кинорежиссер Юрий Мороз

После продолжительной болезни скончался актер, режиссер, продюсер Юрий Мороз.

Актер, кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни, сообщил каналу «Россия-Культура» актер Дмитрий Харатьян.

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ, курс В. Монюкова, в 1988 году — режиссёрский факультет ВГИКа, мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой. В 1979–1987 годах служил в театре Ленкоме.

В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность пришла после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Его режиссёрским дебютом стал фантастический фильм по роману Кира Булычёва «Подземелье ведьм», вышедший на экраны в 1990 году. В 1992 году снял детектив «Чёрный квадрат», выступив также и как сценарист. Среди известных работ - сериал «Каменская» по детективным произведениям Александры Марининой, телевизионный фильм «Братья Карамазовы», где Юрий Мороз выступал в качестве продюсера и режиссёра фильма.

- Я не пытаюсь оценивать предыдущую картину, но хочу, чтобы те, кому не понравился мой вариант, вернулись к ней и оценили с точки зрения сегодняшнего зрителя. Не такого, каким он был тридцать — сорок лет назад, когда ее смотрел. Тогда, как известно, и деревья были выше, и сахар слаще, — говорил Юрий Мороз о своих картинах «Угрюм-река» и «Братья Карамазовы».

Ранее стало известно о смерти режиссера Александра Митты.