Умер молодой актер из сериала "Возвращение Мухтара"

В Киеве скончался 27-летний актер Тарас Мельничук, сообщает Lenta.ru.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры Украины, причиной его смерти стало онкологическое заболевание - острый миелоидный лейкоз.

Мельничук ушел из жизни в субботу, 8 декабря. По данным украинского Телеканала 24, он страдал от заболевания с осени 2015 года. Он лечился не только на родине, но и в Белоруссии и Израиле. Коллеги сыграли несколько благотворительных спектаклей, чтобы собрать деньги на дорогостоящие лекарства.

За несколько дней до смерти он писал на своей странице в Facebook, что его выписали домой для восстановления показателей крови. Однако его состояние ухудшилось: в костном мозге мужчины обнаружили раковые клетки, а в кишечнике разрослась опухоль.

На родине актер играл в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, снимался в клипах и рекламе. Российский зритель мог видеть Мельничука в сериалах "Возвращение Мухтара", "Первая мировая" и "Сны".