Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

Скончался один из основателей театра «Творческая мастерская» Владимир Игоревич Мойковский.

О смерти артиста сообщили в самом театре.

— С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителями актеров, основатель «Творческой мастерской», заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский. Наше горе безмерно… — говорится в сообщении.

Владимир Игоревич — один из тех восьми актеров, которые участвовали в первом спектакле будущего театра «Завтра была война» в 1985 году, один из тех, кто создавал театр и отстаивал право на само существование «Творческой мастерской». Ко времени создания «ТМ» в 1988 году Владимир Мойковский был уже известным драматическим актером в Карелии, лирическим и социальным героем петрозаводской сцены.

И в «Творческой мастерской» за более чем 35-летний путь Владимир Игоревич создал целую плеяду выдающихся образов в спектаклях разных режиссеров: Ивана Петрова, Андрея Тупикова, Ольги Ольшанской, Сергея Стеблюка, Петра Шерешевского.

О месте и времени прощания станет известно позже.