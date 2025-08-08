Умер народный артист России Иван Краско

Известный актёр скончался на 95-м году жизни.

Ушёл из жизни народный артист России Иван Краско, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своём телеграм-канале.

— Иван Иванович оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушёл человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет, — написал он.

В начале августа стало известно о госпитализации актёра. По информации ТАСС, в последние дни жизни врачи кормили его через зонд.

Напомним, Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Начиная с 1965 года служил в труппе Академического театра имени Веры Комиссаржевской. Отечественному зрителю артист запомнился по ролям в фильмах «Юркины рассветы», «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», сериале «Мастер и Маргарита» и многим другим.