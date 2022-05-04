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Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

Новости. Общество
23:43, 14 Мая 2022
фото: © Станислав Красильников, ТАСС

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Певец Ренат Ибрагимов умер 14 мая в возрасте 74 лет.

Об этом сообщил в субботу ТАСС директор певца Александр Яковлев.

"К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя [Театра песни] не стало", - сказал собеседник агентства.

По словам Яковлева, это случилось в субботу, "менее трех часов назад". Дата прощания и похорон будет определена позднее.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове, вскоре семья переехала в Казань. Там Ибрагимов окончил музыкальную школу и Казанскую государственную консерваторию, а также начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх "Князь Игорь" и "Евгений Онегин", а также Эскамильо в "Кармен", Валентина в "Фаусте", Елецкого в "Пиковой даме".

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Всесоюзный успех и известность пришли к артисту после участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию.

Помимо музыки Ибрагимов занимался кинематографом, снялся в ряде фильмов, наиболее известным из которых стал "Итальянский контракт" 1993 года.

Ренат Ибрагимов был трижды женат, стал отцом восьмерых детей.

Самые известные композиции Рената Ибрагимова:

Севастопольский Вальс
В Землянке
На безымянной высоте
Кукарача
Наш город
Старый клен
В краю магнолий
Поговори со мной
Я В Весеннем Лесу
Беса ме мучо 
Скажите девушки
Листья желтые
Что так сердце растревожено
Королева красоты
Голубка
Море
Эх дороги
Как мне жить без тебя
Хмуриться не надо Лада
Катюша

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