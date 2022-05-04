Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

Певец Ренат Ибрагимов умер 14 мая в возрасте 74 лет.

Об этом сообщил в субботу ТАСС директор певца Александр Яковлев.

"К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя [Театра песни] не стало", - сказал собеседник агентства.

По словам Яковлева, это случилось в субботу, "менее трех часов назад". Дата прощания и похорон будет определена позднее.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове, вскоре семья переехала в Казань. Там Ибрагимов окончил музыкальную школу и Казанскую государственную консерваторию, а также начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх "Князь Игорь" и "Евгений Онегин", а также Эскамильо в "Кармен", Валентина в "Фаусте", Елецкого в "Пиковой даме".

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Всесоюзный успех и известность пришли к артисту после участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию.

Помимо музыки Ибрагимов занимался кинематографом, снялся в ряде фильмов, наиболее известным из которых стал "Итальянский контракт" 1993 года.

Ренат Ибрагимов был трижды женат, стал отцом восьмерых детей.

Самые известные композиции Рената Ибрагимова:

Севастопольский Вальс

В Землянке

На безымянной высоте

Кукарача

Наш город

Старый клен

В краю магнолий

Поговори со мной

Я В Весеннем Лесу

Беса ме мучо

Скажите девушки

Листья желтые

Что так сердце растревожено

Королева красоты

Голубка

Море

Эх дороги

Как мне жить без тебя

Хмуриться не надо Лада

Катюша