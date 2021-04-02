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Умер один из найденных в Карелии медвежат, еще двое тоже заболели

Новости. Общество
11:19, 03 Апреля 2021
фото: Центр спасения медвежат-сирот Вконтакте
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Трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии, заболели после переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра Вконтакте.

"Первые 7-10 дней после поступления медвежат в Центр всегда очень тревожные, особенно с такими маленькими медвежатами, которые поступают к нам в возрасте от рождения и до трех-четырех месяцев, именно в этот период могут стремительно проявиться проблемы с их здоровьем, связанные с перенесенным переохлаждением, стрессом, травмой и т.д. К сожалению, с карельскими медвежатами (Микли, Савва и Северина) так и произошло: у них резко стал пропадать аппетит, появилась одышка, вялость, слабость. Состояние Микли ухудшалось молниеносно: к сожалению, его спасти не удалось...", - написали в Центре.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-04-03 13:29:29
В такую холодную зиму мать троих выкормила!
А люди загубили. Если знали, что до 4х месяцев слабые - зачем перевозки эти по миру?
Гость
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