Умер один из найденных в Карелии медвежат, еще двое тоже заболели

Трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии, заболели после переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра Вконтакте.

"Первые 7-10 дней после поступления медвежат в Центр всегда очень тревожные, особенно с такими маленькими медвежатами, которые поступают к нам в возрасте от рождения и до трех-четырех месяцев, именно в этот период могут стремительно проявиться проблемы с их здоровьем, связанные с перенесенным переохлаждением, стрессом, травмой и т.д. К сожалению, с карельскими медвежатами (Микли, Савва и Северина) так и произошло: у них резко стал пропадать аппетит, появилась одышка, вялость, слабость. Состояние Микли ухудшалось молниеносно: к сожалению, его спасти не удалось...", - написали в Центре.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.