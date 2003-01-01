Умер один из создателей всех частей «Гарри Поттера»

На 84-м году жизни создатель сказочной вселенной «Гарри Поттера» Стюарт Крэйг.
Стюарт Крэйг умер в ночь на 7 сентября после длительной борьбы с болезнью Паркинсона, сообщает Daily Express со ссылкой на Гильдию художников-постановщиков Великобритании и арт-директора Нила Ламонта.
Именно Крэйг был тем человеком, который визуально создал на экране сказочную вселенную Джоан Роулинг: облик Хогвартса, Косого переулка и других культовых локаций волшебного мира. Вместе со Стефани Макмиллан он работал над оформлением всех восьми фильмов о «Гарри Поттере» и серии «Фантастические твари».
Он обладал выдающимся талантом в создании уникальных визуальных решений. Его подход к работе отличался тщательностью и вниманием к деталям. Коллеги подчеркивали его человечность, скромность и элегантность в общении.
Крэйг является трехкратным лауреатом премии «Оскар». Первую статуэтку он получил за работу над историческим эпиком «Ганди» (1982) Ричарда Аттенборо. Также среди его знаковых работ — «Опасные связи» (1988, лауреат премии «Оскар»), «Английский пациент» (1996, лауреат премии «Оскар») «Супермен» (1978), «Ноттинг-Хилл» (1999), «Мстители» (1998) и «Гамбит» (2012).