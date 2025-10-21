Умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Олег Поликарпов

18 октября 2025 года на 89-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран карельского спорта, экс-председатель Комитета по физической культуре и спорту Карельской АССР Олег Григорьевич Поликарпов.

О смерти ветерана сообщили в Центре спортивной подготовки. Как рассказали в организации, Олег Григорьевич родился 27 августа 1937 года в Ленинграде. С юных лет связал свою жизнь со спортом — занимался байдарочной греблей, побеждал в юношеском первенстве Ленинграда. В 1956 году поступил учиться в Институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, вошел в состав сборной команды Ленинграда и получил право участия в финале I Спартакиады народов СССР в Москве. В финальном заезде байдарок-двоек на дистанции 1000 м в паре с В.Слепушкиным завоевал бронзовую медаль Спартакиады.

В 1957 году Олег Поликарпов — чемпион СССР в байдарке-двойке на дистанции 500 м. В 1959 году он завоевал ещё одну бронзовую медаль в финале II Спартакиады народов СССР, вписав свое имя в летопись героев спартакиадного движения в стране.

После окончания института был направлен в Карелию, где работал учителем, тренером, директором спортивной школы в Сортавале. По его инициативе в 1963 году в городе открылась детская спортивная школа по академической гребле.

С 1966 по 1982 год — заместитель председателя, председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров КАССР. Под его руководством развивалась спортивная инфраструктура республики, проводились масштабные соревнования, в том числе республиканский спортивный праздник «Онежские старты» и массовая лыжная гонка «Снежное Онего», собиравшая до 25 тысяч участников.

Он оставил после себя не только богатейший опыт и традиции, но и бесценное наследие — Музей истории карельского спорта, архив которого сумел сохранить и передать будущим поколениям.

Прощание состоится сегодня, 22 октября, с 11:00 до 12:00 в городском траурном зале (ул. Вольная, 4).

