Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

В Петербурге скончался журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов.

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет умер журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов, сообщает РБК.



Журналист скончался утром 13 декабря в своей квартире, последний год он тяжело болел, добавили в федеральном издании.



Андрей Константинов — автор книг «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель» и некоторых других.



По мотивам его романов снят сериал «Бандитский Петербург». Напомним, ранее мы сообщали о смерти почетного гражданина Петрозаводска Зои Зиновьевой.







