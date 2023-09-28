Умер первый директор Центра по госохране объектов культурного наследия Карелии

Не стало Дыбина Владимира Александровича.
В Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сообщили о кончине Дыбина Владимира Александровича.
В субботу, 30 сентября, ушел из жизни первый директор Центра по госохране объектов культурного наследия Карелии, заслуженный работник культуры республики Дыбин Владимир Александрович.
Владимир Александрович посвятил свою жизнь сфере сохранения и возрождения памятников Карелии.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.
О времени и месте прощание будет сообщено позднее.
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