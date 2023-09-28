Умер первый директор Центра по госохране объектов культурного наследия Карелии

Не стало Дыбина Владимира Александровича.

В Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сообщили о кончине Дыбина Владимира Александровича.

В субботу, 30 сентября, ушел из жизни первый директор Центра по госохране объектов культурного наследия Карелии, заслуженный работник культуры республики Дыбин Владимир Александрович.



Владимир Александрович посвятил свою жизнь сфере сохранения и возрождения памятников Карелии.



Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.



О времени и месте прощание будет сообщено позднее.