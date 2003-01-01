Умер певец Ярослав Евдокимов

Заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни.

Ушел из жизни автор и исполнитель легендарного хита «Фантазёр» Ярослав Евдокимов. По данным SHOT, причиной смерти стала продолжительная болезнь. ТГ-каналы пишут о раке легких и о том, что последний год он лечился заграницей. Умер предварительно в Италии.

- Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря! - написала в сообществе певца его супруга Ирина.

Добавим, что в России Ярослав Евдокимов не выступал давно, его концерты отменяли в разных городах, в том числе в 2023 году в Петрозаводске. Причина — антивоенная позиция певца.

Ярослав Евдокимов известен как исполнитель песни «Фантазёр», которую он выпустил в 1989 году. Пик его популярности пришелся на 1990-е годы.