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Умер почетный гражданин Карелии Виктор Рыбаков

Новости. Общество
10:01, 24 Мая 2022
фото: © pixabay

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Ушел из жизни бывший директор Каскада Выгских ГЭС Виктор Рыбаков.

Как сообщатся на сайте регионального правительства, 21 мая скончался Виктор Иванович Рыбаков – ветеран труда, бывший директор Каскада Выгских ГЭС, заслуженный энергетик Российской Федерации.  

Виктор Рыбаков родился 4 августа 1931 года в Ленинграде. По окончании Северо-Западного заочного политехнического института работал инженером на Выгостровской ГЭС, старшим мастером–электромехаником, затем заместителем начальника Беломорской ГЭС.

В 1972 - 1996 гг. занимал должность директора каскада ГЭС на реке Нижний Выг. В 1997-1998 гг. работал заместителем главного инженера Карелэнерго. Под руководством и при непосредственном участии Виктора Ивановича строились и вводились в эксплуатацию Выгостровская, Беломорская и Палакоргская ГЭС. Внедрялась комплексная система автоматизации Выгского каскада, новейшие технологии ремонта и эксплуатации основного оборудования, проводилась модернизация. С 1999 он года возглавлял работу по подготовке кадров для энергосистемы.

Рыбаков - Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Отличник энергетики СССР, Заслуженный работник РАО ЕЭС Российской Федерации. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

В 2010 году за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие энергетики Карелии и социально-экономическое развитие Сегежского района, а также за активную общественную и военно-патриотическую работу с молодежью Виктору Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин Республики Карелия».

Правительство региона выражает соболезнование в свзи с кончиной Викора Рыбакова.

Прощание с Виктором Ивановичем состоится 24 мая в 12.00 на улице Вольная,  4.

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