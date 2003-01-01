Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

27 сентября в карельском Заонежье простились с одним из самых ярких персонажей проекта «Заонежье обетованное».

Портрет Николая Степанова Кузнецова из деревни Рим Медвежьегорского района, который сделал фотограф Игорь Подгорный, никого не оставляет равнодушным. В этом лице вся Россия. Николай Кузнецов – один из главных персонажей книги Евгения Белянчикова и фотовыставки Игоря Подгорного «Заонежье обетованное». Много где выставка побывала. И везде около этого портрета останавливались люди. И в Таврическом дворце Петербурга, и в коридорах Петрозаводского университета.

Николай Кузнецов – последний карельский римлянин. Экспедиция авторов проекта «Заонежье обетованное» была у него в Риме, или как говорят местные, в Риму, дважды – в 2017 и в 2023 годах. В 2017 году Николай Степанович еще общался с авторами, а в 2023 году уже молчал, здоровье подводило. Последние годы они с женой Натальей Сергеевной жили в аварийном доме в соседней деревне Ганьковец. Но в родной Рим регулярно приезжали. А пару лет назад переписал Кузнецов свой римский дом на племянника – тоже Николая Кузнецова. Такая вот преемственность.

Николай Кузнецов-старший – последний настоящий римлянин. Здесь родился, жил всю жизнь. В Ганьковце было выживание. Аварийный дом. Ветер гуляет. Воды нет, еду сложно привезти из соседней Толвуи. С трудом выжили. Еще в одну такую зиму Николай Степанович Кузнецов, видимо, решил не входить. Ушел туда, где римское солнце и где тепло и светло.

27 сентября его похоронили. Земля ему пухом.