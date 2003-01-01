Реклама на сайте
Тема недели
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Новости

Умер режиссер легендарных советских телесериалов

20:30

Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

19:50

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии

18:30

Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа

17:00

Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

15:40

Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»

14:00

В Петрозаводске эвакуировали «Лотос Плазу»

13:30

Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа

12:30

Дом вспыхнул в Кондопожском районе Карелии

11:30

Мужчина пропал на западе Карелии

10:30

Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

09:50

Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

09:30

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00

В Петербурге и Ленобласти сбили вражеские беспилотники

19:57

Дожди и грозы: прогноз погоды в Карелии на 24 августа

19:30

В кювете трассы в Карелии обнаружен автомобиль без водителя

18:50

В Карелии обнаружили еще одну свалку с тоннами тухлой форели

18:30

Петербургская сеть пекарен «Хлебник» вернулась в Петрозаводск

18:00

Терпящую бедствию в Онего семейную пару спасли

16:56

Поселки Прионежского района из-за грозы остались без электричества

16:29

Яркий мотокарнавал в Петрозаводске дал бой пасмурной погоде

16:15

Безработным жителям Лахденпохского района рассказали о вакансиях и переобучении

15:50

В Онежском озере терпит бедствие лодка с семейной парой

15:25

Женщину сбили на пешеходном переходе в Медвежьегорске

14:50

На свалке в Кондопожском районе пробурили 100-метровую скважину

14:32

Новое оборудование повысит надежность водоснабжения в поселке Вичка

14:10

Ветхий участок водопровода заменили в поселке на севере Карелии

13:50

В МЧС Карелии рассказали подробности страшного пожара в Сайнаволоке

12:37

В Госдуме предлагают отменить домашние задания в школах

11:25

В Петрозаводске раскрыли угон автомобиля

10:35

Учёные нашли останки древних китов на месте отступившего ледника

09:00

Все пляжи в Петрозаводске и окрестностях оказались опасными для здоровья

08:30

Годовая инфляция в Карелии в июле замедлилась

08:00

Спасатели отказались от эвакуации застрявшей в горах российской альпинистки

07:00

Врач назвал идеальную температуру для сна

00:10
Умер режиссер легендарных советских телесериалов
Сегодня 20:30 Утраты
Поделиться

На 93-м году жизни не стало Валерия Ускова, создателя сериалов «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Ермак».

фото: Союз кинематографистов РФ

Российский режиссер и актер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни сегодня, 24 августа. Об этом написали в Союзе кинематографистов России.

Валерий Усков родился в Свердловске (Екатеринбурге) в 1933 году. В 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа. Вместе со своим троюродным братом Владимиром Краснопольским он снял такие фильмы и телесериалы, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак» и другие.

Режиссеру был удостоен звания народный артист РСФСР, об был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалером орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством»(IV и III степени).

В Союзе кинематографистов принесли соболезнования родным и близким режиссера.

Обсудить (0) в ленту
Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»
Сегодня, 14:00 Происшествия
Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа
Сегодня, 12:30 Погода
Поселки Прионежского района оставались без света до утра
Сегодня, 09:05 Происшествия
В Карелии обнаружили еще одну свалку с тоннами тухлой форели
23 августа, 18:30 Происшествия
Умер режиссер легендарных советских телесериалов
20:30 Утраты
Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении
19:50 Криминал
Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии
18:30 Дорожная хроника
Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа
17:00 Погода
Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка
15:40 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение