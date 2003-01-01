Умер режиссер легендарных советских телесериалов

На 93-м году жизни не стало Валерия Ускова, создателя сериалов «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Ермак».

Российский режиссер и актер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни сегодня, 24 августа. Об этом написали в Союзе кинематографистов России.

Валерий Усков родился в Свердловске (Екатеринбурге) в 1933 году. В 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа. Вместе со своим троюродным братом Владимиром Краснопольским он снял такие фильмы и телесериалы, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак» и другие.

Режиссеру был удостоен звания народный артист РСФСР, об был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалером орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством»(IV и III степени).

В Союзе кинематографистов принесли соболезнования родным и близким режиссера.