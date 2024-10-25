Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей»

На 72 году жизни умер режиссер Игорь Москвитин.

Режиссер и сценарист Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов, где Москвитин преподавал. Причины смерти не уточняются, пишет издание «78 | НОВОСТИ».



«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас. Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга. Прощайте, Мастер!», — рассказали коллеги режиссера.



Игорь Москвитин стоял у истоков культового сериала «Улица разбитых фонарей». Он снял несколько десятков серий, с первого сезона писал сценарии к эпизодам.