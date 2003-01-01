Умер российский актер, известный по ролям в фильме «Кремлевские курсанты»

Актер скончался за неделю до своего юбилея.
Умер известный актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по ролям в фильме «Кремлевские курсанты» и сериале «Метод Фрейда». Алексей умер на 49-м году жизни, о чем рассказали в ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра «ФЭСТ», где служил Аптовцев, Игоря Шаповалова.
— Да, [это правда], одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября, — рассказал руководитель изданию ТАСС.
Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина, работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Также он приобрел популярность благодаря озвучке видеоигр, таких как «Ведьмак» и Call of Duty.