Солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос скончался в возрасте 50 лет.

Умер солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, выступавший под псевдонимом Том Хаос, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

«Я подтверждаю, что Слава Зинуров умер», — сказал собеседник информагенства.

Музыканту было 50 лет, причина его смерти не уточняется. Также собеседник агентства воздержался от других подробностей по просьбе родственников Зинурова.

По данным некоторых СМИ, трагедия произошла в Московской области. В то же время на сайте СК по Подмосковью сообщается, что организована доследственная проверка.

«Поступила информация об обнаружении в частном доме, расположенном в Дмитровском городском округе в деревне Капорки тела мужчины 1971 года рождения без признаков криминальной смерти. По предварительным данным, это солист одной из музыкальных поп-групп», — говорится в публикации.

Поп-группа «Отпетые мошенники» образовалась в 1996 году, всего коллектив записал семь альбомов. Сам Зинуров входил в состав группы с момента ее основания и до 2021 года. «Отпетые мошенники» известны благодаря таким хитам, как «Девушки бывают разные», «Моя звезда», «А у реки», «Люби меня, люби» и другим.