Умер сотрудник Минздрава Карелии

Не стало прекрасного человека, профессионала высокого уровня, коллеги - консультанта отдела организации медпомощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Вадима Аркадьевича Баскина, написал глава ведомства Михаил Охлопков.

На своей официальной странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал прощальные слова, адресованные умершему коллеге - Вадиму Акадьевичу Баскину.

- Вадим Аркадьевич всю свою трудовую деятельность посвятил здравоохранению: начинал санитаром в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, работал медбратом в Республиканской больнице, в родильном доме № 2, в Суоярвской ЦРБ. С 2010 года он работал в министерстве на различных, в том числе, руководящих должностях, и занимался организацией медицинской помощи женщинам и детям республики. Он был человеком безгранично преданным и любящим свою профессию, всей душой болеющим за дело.

Помимо работы по организации детского здравоохранения, Вадим Аркадьевич занимался и организацией медицинского сопровождения призывной кампании. Несмотря на острый дефицит врачебных кадров, в том числе в составе призывных комиссий, он в кратчайшие сроки решал вопросы укомплектования комиссий недостающими медицинскими специалистами, о чём упоминается в докладах Военного комиссариата Республики Карелия.

Вадим Аркадьевич относился к числу тех специалистов, которые никогда не останавливались на достигнутом. Он постоянно повышал свой профессиональный уровень, следил за опытом коллег из других регионов и сам активно делился своими достижениями.

Вадим Аркадьевич постоянно находился в профессиональном поиске, был генератором идей, благодаря чему в детском здравоохранении Карелии был внедрён целый ряд современных методик. Такой подход позволил добиться самого главного - эффективного лечения и реабилитации сложных больных.

Вадим Аркадьевич пользовался авторитетом у коллег, был примером для молодых сотрудников. Его жизненный оптимизм, доброжелательность, простота в общении при этом мощный энергетический запал создавали особую атмосферу.

В июне 2020 года за многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии здравоохранения Республики Карелия он был награждён Почетной грамотой Правительства Республики Карелия.

Светлая память о Вадиме Аркадьевиче Баскине, о его прекрасных деловых и человеческих качествах останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится в субботу, 20 марта, с 8:00 до 9:00 в траурном зале на ул. Вольной, 4.