Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии попал под уголовную статью за то, что скрыл второе гражданство 4
18.03.2021 18:00
Реконструкцию моста в центре Петрозаводска сорвали, деньги вернули в Москву 18
18.03.2021 15:03
Торговым сетям грозит разорение, предупредил руководитель "Ленты" 8
18.03.2021 16:21
Академик объяснил свечение ногтей у пациентов с COVID-19
18.03.2021 19:10
В Карелии горит Суоярвский лесозавод (ФОТО) 9
18.03.2021 16:23
Весна отменяется: в пятницу в Карелии похолодает до -18 1
18.03.2021 17:00
Стало известно, может ли холодильник испортиться из-за магнитиков 2
18.03.2021 21:30

Умер сотрудник Минздрава Карелии

Новости. Общество
10:50, 19 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
Загрузка...

Не стало прекрасного человека, профессионала высокого уровня, коллеги - консультанта отдела организации медпомощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Вадима Аркадьевича Баскина, написал глава ведомства Михаил Охлопков.

На своей официальной странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал прощальные слова, адресованные умершему коллеге - Вадиму Акадьевичу Баскину.

- Вадим Аркадьевич всю свою трудовую деятельность посвятил здравоохранению: начинал санитаром в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, работал медбратом в Республиканской больнице, в родильном доме № 2, в Суоярвской ЦРБ. С 2010 года он работал в министерстве на различных, в том числе, руководящих должностях, и занимался организацией медицинской помощи женщинам и детям республики. Он был человеком безгранично преданным и любящим свою профессию, всей душой болеющим за дело.

Помимо работы по организации детского здравоохранения, Вадим Аркадьевич занимался и организацией медицинского сопровождения призывной кампании. Несмотря на острый дефицит врачебных кадров, в том числе в составе призывных комиссий, он в кратчайшие сроки решал вопросы укомплектования комиссий недостающими медицинскими специалистами, о чём упоминается в докладах Военного комиссариата Республики Карелия.

Вадим Аркадьевич относился к числу тех специалистов, которые никогда не останавливались на достигнутом. Он постоянно повышал свой профессиональный уровень, следил за опытом коллег из других регионов и сам активно делился своими достижениями.

Вадим Аркадьевич постоянно находился в профессиональном поиске, был генератором идей, благодаря чему в детском здравоохранении Карелии был внедрён целый ряд современных методик. Такой подход позволил добиться самого главного - эффективного лечения и реабилитации сложных больных.

Вадим Аркадьевич пользовался авторитетом у коллег, был примером для молодых сотрудников. Его жизненный оптимизм, доброжелательность, простота в общении при этом мощный энергетический запал создавали особую атмосферу.

В июне 2020 года за многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии здравоохранения Республики Карелия он был награждён Почетной грамотой Правительства Республики Карелия.

Светлая память о Вадиме Аркадьевиче Баскине, о его прекрасных деловых и человеческих качествах останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится в субботу, 20 марта, с 8:00 до 9:00 в траурном зале на ул. Вольной, 4.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-19 11:37:49
Почему такая несправедливость? Бездельники и оболтусы живут долго и бесполезно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 10:20
Обществоведение
Автомобили по цене металлолома 2
Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 7
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»