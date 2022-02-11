Умер создатель знаменитых джазовых фестивалей в Петрозаводске

Ушел из жизни Заслуженный работник культуры Карелии и России, известный музыкант и преподаватель Петрозаводского музыкального училища Владимир Мишин.

Создателя многих джазовых и народных коллективов не стало на 77 году жизни. Об этом сегодня сообщила депутат Петросовета Галина Васильева.

«Сегодня на 77 году жизни остановилось сердце Владимира Николаевича Мишина, нашего дорогого друга, Заслуженного работника культуры Карелии, Заслуженного работника культуры России. Искренние соболезнования супруге Валентине Николаевне, детям, внукам, родным и близким. Любим, скорбим», — пишет Галина Васильева на своей странице в соцсети.

Владимир Мишин родился 15 октября 1945 в Пудоже. В 1964 году окончил Петрозаводское музыкальное училище им. К. Э. Раутио, а в 1973 году Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу народных инструментов, сообщается на сайте музучилища.

Дебютировал в 1962 году, создав квартет: баян, гитара, кларнет, контрабас, который исполнял эстрадные и джазовые пьесы русских и зарубежных композиторов, аккомпанировал известному в Карелии ксилофонисту В. Гайкову, а также собственные аранжировки. Параллельно работал в Государственном ансамбле «Кантеле» как концертмейстер и аранжировщик, играл в городском эстрадном оркестре под управлением Г. И. Лапчинского. В 1964–1967 годах служил в Советской армии, руководил эстрадным оркестром Петрозаводского гарнизонного Дома офицеров.

В 1967 году Владимир Николаевич создал биг-бэнд, рок-группу «Сампо» на базе Дома культуры Онежского тракторного завода, с которым выступил на I джаз-фестивале «Карелия-68» в Петрозаводске. В дальнейшем оркестр получил статус городского джаз-оркестра «Современник» под управлением Мишина. 70–80-е годы — годы, насыщенные в музыкальном плане: регулярные фестивали джаза, конкурсы ВИА, всевозможные творческие вечера. Городской джаз-оркестр «Современник» выступал с джазовыми и эстрадными программами на телевидении, в концертных залах Петрозаводска и Карелии, в 1978 году гастролировал в Германии.

Одновременно, занимаясь джазовой музыкой и фольклором Карелии, Владимир Мишин был одним из создателей карельского народного ансамбля «Руна», с которым гастролировал в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Болгарии, а также выступал в главных концертных залах Москвы и Ленинграда (концертном зале им. П. И. Чайковского, Дворца съездов и др. в Москве, Дворца спорта «Юбилейный» в Ленинграде и т. д.), участвуя в Днях культуры Карелии в Москве и Ленинграде.

В 1974 году в Петрозаводском музыкальном училище им. К. Э. Раутио была открыта эстрадная специализация, на базе которой в 1980 году создается отделение «Инструменты эстрадного оркестра», позднее «Музыкальное искусство эстрады», которое Владимир Николаевич возглавил. Джазовые ансамбли под управлением Мишина приняли участие во Всесоюзных, Всероссийских и Международных джазовых фестивалях в гг. Кривом Роге («Горизонты джаза», 1988), Ярославле («Джаз над Волгой», 1989); Варкаусе («Контиолахти» Финляндия, 1989), Йоэнсуу («Vuotta, jazzinjuhlaa», 1992), Лиексе (Финляндия, 1992), Ла Рошель (Франция, VI Международный джазовый фестиваль памяти М. Петруччиани, 2004). С 1986 по 2004 годы усилиями Мишина и Кондакова, а с 1991 по 2004 год Бердино в Петрозаводске проводятся международные джазовые фестивали профессионального уровня, получившие с 1989 года название «STARSwithUS» («Звезды и мы») с участием джазовых музыкантов из более чем 15 стран. Многие студенты училища и выпускники играли рядом с мастерами мирового класса, такими, как саксофонисты Ричи Коул, Игорь Бутман, Билл Скит, контрабасисты Эдди Гомес, Реджи Уоркман, гитаристы Аллан Джаффе, Алексей Кузнецов, барабанщики Ленни Уайт, Бобби Преви, пианисты Даниил Крамер, Игорь Бриль. Выступали на джазовых форумах в Днепропетровске, Апатитах, Ленинграде, Ярославле, других городах. Этот опыт для музыкантов неоценим.

В качестве музыкального руководителя оркестра Национального театра Карелии Мишин сделал аранжировки к мюзиклу «Кабаре», к спектаклю «Прощай, конферансье» с живым исполнением на сцене театра, в составе ансамбля озвучивал спектакль «Кантелетар» (1985-1987).

Владимир Николаевич Мишин награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986).

В 1991 году получил звание «Заслуженный работник культуры Карелии», в 2008-м — звание «Заслуженный работник культуры России».