Умер старейший преподаватель института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин

О смерти легенды иняза Эрнеста Цыпкина сообщили в ПетрГУ.
Его не стало 9 ноября, рассказали в паблике «Кафедра немецкого и французского языков ПетрГУ» в ВК.
— В 23 часа ушел из жизни Учитель, мудрый наставник, переводчик, старейший преподаватель и хранитель традиций иняза Эрнест Иосифович Цыпкин. Он отдал инязу и кафедре немецкого, а впоследствии немецкого и французского языков 60 лет: с 1965 по 2025 годы. За это время он в буквальном смысле вырастил, воспитал и дал путевку в жизнь всем преподавателям немецкого языка Карелии. Искренне любя свое дело, Эрнест Иосифович до последнего работал со студентами, вел занятия, писал статьи и выступал с лекциями перед самой разной аудиторией, — написали коллеги.
В течение многих лет он читал студентам института лекции по страноведению, литературе и культуре немецко-язычных стран, краеведению Карелии, истории иноязычного образования республики. Его выпускники работают по всему миру. Они пишут, что «трудно представить иняз. и кафедру немецкого языка без Эрнеста Иосифовича».
Он стоял у истоков создания побратимских связей с немецким городом Нойбранденбургом. Многие десятилетия он активно сотрудничал в Администрацией Петрозаводска, выступая переводчиком в составе официальных делегаций, представлял город и республику на многочисленных форумах в Германии.
Эрнест Цыпкин — Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник образования Карелии имеет почетное звание Лауреат года Карелии, отмечен несколькими Почетными грамотами Министерства образования и ПетрГУ.