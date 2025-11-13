Умер учёный секретарь Музея Северного Приладожья Игорь Борисов

Известный в Карелии музейный деятель скончался после продолжительной болезни.

После продолжительной болезни умер учёный секретарь Регионального музея Северного Приладожья, известный в Карелии деятель культуры Игорь Викторович Борисов, сообщили в Национальном музее республики.

— За время работы в музейной сфере, а это более 33 лет, Игорь Викторович зарекомендовал себя как отзывчивого коллегу, опытного наставника, профессионала высочайшего уровня. Он много сотрудничал с Национальным музеем Карелии, участвовал в совместных проектах и всегда был надёжным партнёром. Его знали и ценили коллеги не только музейного сообщества Северо-Запада, но и учёные со всей России. Игорь Викторович принимал активное участие в методических семинарах, конференциях межрегионального уровня, часто выступал спикером и делился своим богатейшим опытом, — рассказали там.

В учреждении отметили, что за время своей карьеры Борисов опубликовал множество книг и организовал десятки экспозиций, отражающих культурное наследие Карелии.

— Мы выражаем соболезнования родным и близким, коллегам Игоря Викторовича, всем, кто его знал, любил и уважал, — написали в музее.

Как рассказали на телеканале «Сампо ТВ», Игорь Викторович посвятил свою жизнь изучению истории горного дела и архитектуры республики. За годы профессиональной деятельности он выступил создателем многочисленных туристических маршрутов, а также автором концепции горного парка «Рускеала». Прощание с умершим пройдёт 17 ноября с 14:00 до 15:00 в Никольском храме города Сортавала.

Напомним, завтра, 15 ноября, с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 2 на улице Вольной, 4 в Петрозаводске будет проходить церемония прощания с «легендой» Института иностранных языков Эрнестом Иосифовичем Цыпкиным. Сразу после этого его тело увезут на кремацию в Санкт-Петербург.