Умер выдающийся спортивный деятель Карелии

На 72-м году жизни скончался заслуженный деятель физической культуры Карелии Петр Иванович Петров.

Ветеран карельского спорта Петр Иванович Петров скончался 3 ноября после тяжелой болезни. Об этом сообщили в сообществе «Петрозаводск спортивный».

Пётр Петров – один из сильнейших лыжников Карелии и Северо-Запада РСФСР, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, тренер. В качестве тренера сборной команды Карелии по лыжным гонкам он воспитал 13 мастеров спорта СССР.

В мае 1991 года Пётр Петров стал зампредом государственного комитета КАССР по физической культуре и спорту. В сложнейшие для страны 1990-е годы он многое сделал для сохранения физкультурно-спортивной отрасли республики.

В 1993 году за вклад в развитие физической культуры и спорта в республике Петру Петрову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия», а в 2017 году он был удостоен почетного знака «За заслуги в развитии олимпийского движения в Российской Федерации» – высшей награды Олимпийского комитета России.

Дирекция спорта администрации Петрозаводска выразила соболезнования жене, дочерям, внукам, родным и близким Петра Ивановича. «Память о Петре Ивановиче, его добрых делах сохранится в сердцах всех его многочисленных соратников, друзей, учеников, коллег», – сказано в сообщении.

Прощание с Петром Ивановичем Петровым состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге в 14 часов – в траурном зале по адресу: Шафировский пр.,12.