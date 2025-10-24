Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

В возрасте 79 лет умер актер кино, театра и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий.

Алексей Золотницкий умер 25 октября после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета «Известия».

В 2011 году он перенес микроинсульт, однако продолжил творческую деятельность. Инсульт, который господин Золотницкий перенес в 2017 году, привел к нарушениям координации движений и речи.

Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года. В 1967 году окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина. В разные годы служил в театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета, а с 1989 года стал артистом Московского театра Олега Табакова.

— Алексей Алексеевич был артистом редкого дарования. Его путь в искусство начался в юности, на сцене Театра им. К. С. Станиславского, а продолжился в стенах Театрального училища им. М. Щепкина, где он учился вместе с такими яркими личностями, как Олег Даль, Михаил Кононов и Вячеслав Барышев. Судьба привела его на киностудию им. Горького, где он раскрыл свой уникальный талант в кинодубляже, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс, — написали в паблике театра коллеги.

Одной из наиболее известных киноработ господина Золотницкого стала роль дворецкого Роджерса в фильме 1987 года «Десять негритят».