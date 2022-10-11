Умер заслуженный журналист Карелии Константин Гнетнев

В пятницу, 25 ноября, после продолжительной болезни скончался писатель Константин Васильевич Гнетнев.

В пятницу, 25 ноября, в 22.00 после продолжительной болезни скончался писатель Константин Васильевич Гнетнев.



«Сотни заметок, очерки, книги — а в них история родной Карелии, судьбы земляков, их трудовые и фронтовые подвиги.

Его книги популярны, их читают с удовольствием. Все удостоены высоких оценок на профессиональных литературных конкурсах. В числе новых повестей — «Ветреный пояс» и «17 шлюз». За них Константину Гнетневу в этом году присуждено звание лауреата нашей специальной литературной премии «Во славу Отечества» имени Г. Р. Державина».



Скорбим.





