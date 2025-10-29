Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

Карельский гидрометцентр дал прогноз на первые праздники ноября.
В Карельского гидрометцентре подвели итоги октября. Он, как и его предшественник сентябрь, получаился теплым — по предварительным подсчетам- на 1,5℃ выше нормы и с недобором осадков. На сегодняшний день их сумма в столице республики составляет 70% месячной нормы.
Впереди ноябрьские праздники, какой будет погода в выходные дни? По информации синоптиков, умеренно тёплая погода задержится еще на неделю, а то и больше, ввиду сохранения в атмосфере западного переноса воздушных масс, что создает достаточно теплый погодный процесс. Преобладающие минимальные температуры составят от 0℃ до +4℃, при прояснениях возможны слабые минусы, на дорогах в ночные часы вероятна гололедица, днем +2, +7℃.
В ближайшие трое суток осадки ожидаются лишь местами по южным, юго-западным районам республики. Наиболее существенные осадки принесут фронтальные разделы циклона днем 3 и в течение суток 4 ноября, а выпадать они будут преимущественно в виде дождя. На севере возможен мокрый снег.