Умерла актриса фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик

Российская актриса, супруга режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41 году жизни.

Евгения Брик умерла после продолжительной болезни. О ее смерти 11 февраля сообщила журналистка Катерина Гордеева.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала в Facebook кинодокументалистка Катерина Гордеева.

Как рассказал ТАСС источник в окружении Валерия Тодоровского, Евгения лечилась в Лос-Анджелесе.

«Валера все время был с ней. Не коронавирус», — сообщил ТАСС представитель супруга АКТРИСЫ режиссера Валерия Тодоровского.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году закончила ГИТИС. Известна по ролям в сериалах и фильмах «Марш Турецкого», «Каменская» «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Адаптация», «Романовы», «Елки», «Одесса» и многим другим. В 2006 году она вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, сына кинематографиста Петра Тодоровского.