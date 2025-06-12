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Умерла актриса из «Любовь и Голуби» Наталья Тенякова

Новости. Утраты
10:19, 18 Июня 2025
фото: © МХТ им. Чехова

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МХТ имени Чехова сообщил о смерти одной из своих самых известных актрис.

Ночью 18 июня умерла народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова, жена Сергея Юрского.

— Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир, — говорится в сообщении театра.

В труппу МХАТ Наталья Тенякова вступила в 1988 году, уже будучи прославленной актрисой: в её послужном списке были главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета, любимые всей страной фильмы «Старшая сестра», «Зелёная карета», «Любовь и голуби»…

В последнем фильме, который снимали в карельском Медвежьегорске, она блестяще сыграла бабу Шуру, жену дяди Мити, которого играл ее настоящий муж Сергей Юрский.  

За почти сорок лет в Художественном театре ею было сыграно множество самых разнообразных ролей — от трагических до гротескных, от «будничных» до исключительных, от Мадлены Бежар в «Кабале святош», Раневской в «Вишнёвом саде», Гурмыжской в «Лесе» до наших современниц.

Среди работ актрисы последнего десятилетия — центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», «9 ряд. 10, 11 место». Параллельно Наталья Максимовна сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского, отдавая должное их общей любви к драматургии абсурда.

В конце 1970-х Юрский и Тенякова переехали из Петербурга в Москву. Как вспоминают в МХТ, после этого изменился весь театральный Ленинград. Как вспоминал актёр Виктор Гвоздицкий: «Они увезли редкую в нашей профессиональной среде интеллигентность, почти утраченную театральную технику…»

— Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова всё изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны, — говорится в сообщении.

Наталье Теняковой было 80 лет. 

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