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Умерла декан факультета дошкольного воспитания ПетрГУ

Новости. Утраты
14:40, 09 Июля 2025
фото: Наш ВУЗ. Продолжение / VK

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В ПетрГУ сообщили о смерти декана одного из факультетов университета, которая возглавляла его 25 лет.

Людмила Власова ушла из жизни 8 июля, сообщили в паблике Кафедры педагогики и психологии детства ПетрГУ

Кандидат биологических наук, доцент, она на протяжении 25 лет являлась бессменным деканом факультета дошкольного воспитания и обеспечила его становление и развитие.

— Благодаря инициативе Людмилы Павловны на факультете: с 1992 года была открыта подготовка преподавателей карельского и вепсского языка, прошло лицензирование новых специальностей: «специальная психология и коррекционная педагогика» (1997), «социальная педагогика» (1998), «специальная дошкольная педагогика и психология» со специализацией «дошкольная логопедия» (2000), с 1998 г. проводилась совместная подготовка с педагогическим колледжем № 2 студентов по системе «Контакт», в 2008–2011 гг. осуществлялось дополнительное обучение студентов по подготовке переводчиков жестового языка в рамках финляндско-российского проекта «Подготовка переводчиков жестового языка в г. Петрозаводске», с 2010 г. началась подготовка бакалавров, — рассказали в вузе.

Людмила Павловна прожила яркую жизнь, ее отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. По словам коллег, она была замечательным руководителем, чутким и талантливым педагогом, рассудительным наставником, всегда готовым оказать помощь

О дате и времени прощания с педагогом сообщат позднее.

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