Умерла экс-глава Муезерского городского поселения

Не стало Людмилы Баринковой, занимавшей пост главы Муезерского поселения 12 лет.
Людмила Баринкова умерла после продолжительной болезни, сообщили в официальном паблике района.
Людмила Николаевна родилась 22 февраля 1960 года в городе Красногоровка, Марьинского района Донецкой области. В 1979 году закончила Горловский техникум советской торговли по специальности «техник-технолог».
Трудовая деятельность Людмилы Николаевны началась в 1979 году на должностях технолога, старшего технолога, начальника отдела общественного питания ОРСа Ругозерского ЛПХа, Муезерского КЛПХа, ОАО «Муезерский торговый дом», где она проработала по 1994 год. С 1996 г. по 2013 г. работала в администрации Муезерского муниципального района в качестве бухгалтера-экономиста, специалиста 1 категории, ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом, ведущим специалистом в отделе экономики.
В 2013, 2017 и в 2022 годах она избиралась главой Муезерского городского поселения. Летом минувшего года она ушла в отставку по собственному желанию.
— Где бы ни трудилась Людмила Николаевна, ее уважали как профессионала, человека исключительной работоспособности, выдержки, блестящего организатора, сочетавшую в себе наилучшие качества незаурядного человека. Людмила Николаевна любила свою работу, была человеком с активной гражданской позицией, неравнодушной к проблемам и заботам людей, — рассказали в сообществе.
Коллеги отмечают, что она была добрым и отзывчивым человеком, умеющим дружить и любить. Все, кто хоть раз встречался с Людмилой Николаевной, отмечали ее воспитанность, тактичность, умение слушать.
Прощание с Людмилой Баринковой состоится в городе Петрозаводск 16 января с 14.00 до 15.00 по ул. Вольная д. 4. Прощание в пгт.Муезерский пройдет 17 января с 9.00 до 11.45 в ритуальном зале по ул. Гагарина д. 39. Вынос в 12.00.
