Умерла экс-министр здравоохранения Карелии

Ушла из жизни бывший главный врач Пудожской ЦРБ, экс-министр здравоохранения Карелии Надежда Державина.

Не стало известного в республике врача Надежды Ивановны Державиной. В прошлом году она отметила свой 95-летний юбилей. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Я познакомился с Надеждой Ивановной в первые дни своей работы в Карелии, она стала одной из тех, к кому я сразу проникся уважением и симпатией. Всю свою жизнь помогала людям. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, затем врачом педиатром, была главным врачом Пудожской ЦРБ, а в 70-годы — министром здравоохранения Карелии. Именно в это время были построены терапевтический корпус в Сегеже, больница в Медвежьегорске, станция скорой помощи в Петрозаводске и другие медицинские объекты. Общаясь с ней, я как будто прикоснулся к эпохе возрождения и расцвета советского здравоохранения. Для меня Надежда Ивановна навсегда останется примером благородного служения людям», — пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За высокие достижения и заслуги перед Карелией Надежда Державина удостоена высшей награды республики — ордена «Сампо».

«Все мы будем помнить Надежду Ивановну как светлого человека. Мы скорбим об уходе друга, учителя, товарища и вдохновителя», — пишет министр здравоохранения республики.