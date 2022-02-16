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Умерла экс-министр здравоохранения Карелии

Новости. Общество
14:42, 18 Февраля 2022
фото: © Михаил Охлопков

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Ушла из жизни бывший главный врач Пудожской ЦРБ, экс-министр здравоохранения Карелии Надежда Державина.

Не стало известного в республике врача Надежды Ивановны Державиной. В прошлом году она отметила свой 95-летний юбилей. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Я познакомился с Надеждой Ивановной в первые дни своей работы в Карелии, она стала одной из тех, к кому я сразу проникся уважением и симпатией. Всю свою жизнь помогала людям. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, затем врачом педиатром, была главным врачом Пудожской ЦРБ, а в 70-годы — министром здравоохранения Карелии. Именно в это время были построены терапевтический корпус в Сегеже, больница в Медвежьегорске, станция скорой помощи в Петрозаводске и другие медицинские объекты. Общаясь с ней, я как будто прикоснулся к эпохе возрождения и расцвета советского здравоохранения. Для меня Надежда Ивановна навсегда останется примером благородного служения людям», — пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За высокие достижения и заслуги перед Карелией Надежда Державина удостоена высшей награды республики — ордена «Сампо».

«Все мы будем помнить Надежду Ивановну как светлого человека. Мы скорбим об уходе друга, учителя, товарища и вдохновителя», — пишет министр здравоохранения республики.

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Комментарии

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Мотя
2022-02-18 15:15:56
Вырастила последовашей , а могла бы жить . Уважение ей .
Апельсин
2022-02-18 14:54:28
наверное, она была лучше Голиковой, Зурабова, Поповой и Гинцбурга, думала о народе и медицине, а не о оптимизации
кир
2022-02-18 15:06:24
Апельсин, может ты знаешь как управлять большими массами людей и сопутствующих производств? Не смеши моего кота. Болтать можно, что угодно.
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