Умерла французская актриса Брижит Бардо

На 92-м году жизни скончалась французская актриса Брижит Бардо.

О смерти актрисы и защитницы животных, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой со ссылкой на заявление, опубликованное Фондом Брижит Бардо.

— Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, — говорится в сообщении фонда.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она является легендой французского кино. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом.

Актриса снялась в 48 картинах, среди которых «Частная жизнь» режиссера Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара. Бардо прервала карьеру в 38 лет. По словам Бардо, актёрская карьера отняла у неё лучшие годы жизни; она никогда по-настоящему не интересовалась кино и снималась главным образом для заработка. После этого она создала благотворительный фонд для защиты животных. Главной целью фонда является борьба с выловом диких животных (для цирков и зоопарков), употреблением в пищу конского мяса, торговлей мехом, использованием животных в медицинских и промышленных экспериментах, браконьерством, охотой на тюленей и китов, а также защита вымирающих видов животных.