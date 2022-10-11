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Умерла известная актриса Национального театра Карелии

Новости. Общество
11:47, 02 Ноября 2022
фото: © Министерство культуры Республики Карелия

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Ушла из жизни заслуженная артистка Карельской АССР Елена Корнилова.

Сегодня, 2 ноября после тяжелой болезни скончалась Елена Корнилова. Накануне Елене Павловне исполнилось 87 лет. Актриса посвятила свой самобытный талант Национальному театру Карелии: сыграла более ста разноплановых ролей в спектаклях советского, зарубежного и детского репертуара, рассказали в Минкультуры республики.

Елена Корнилова родилась в многодетной карельской семье в деревне Афанасьева Сельга Пряжинского района 1 ноября 1935 года. В 1957 году она закончила национальный курс в ЛГИТМиКе под руководством Елизаветы Тиме. Обаятельная, пластичная, с прекрасным сопрано, Елена Корнилова оказалась необычайно востребована. Творческий диапазон актрисы был широк: от героических образов (Мария Мелентьева — «Бессмертные звёзды») до голубых героинь (Кертту — «На палубе»); от «инженю» и молодых социальных героинь в современной советской драматургии (Катя — «Начало жизни», Надя — «Юность отцов», Галя — «Первая роль» и прочие) до острохарактерных ролей в финских комедиях (Кайса — «Пророк из захолустья», Кайса-Йозефина — «Когда цветут розы», Улла Кийски — «Рунар и Кюллики», Эмма — «Торговый барон» и прочие); от травестийных ролей (джунгахорский принц — «Будьте готовы, Ваше Высочество!», Робот Ропса в одноимённом спектакле) до образов матерей (Мать Павла — «Птицы нашей молодости», мать Юрьи — «Кантелетар», мать Леммикяйнена — «Лебедь Туонелы» и прочие).

Всегда элегантная, обаятельная, внимательная, тактичная, досконально знающая работу театра, Елена Павловна с радостью делилась советом с коллегами, была наставником молодёжи. В самое сложное для театра перестроечное время, когда большая часть труппы уехала в Финляндию, и встал вопрос о самом существовании театра, её попросили организовать и возглавить актёрскую студию. Она искала педагогов, набирала студентов. Вместе со Львом Эренбургом с 1991 по 1993 руководила студией, опекала студентов.

Она жила жизнью театра, чувствовала за него ответственность, привыкла отдавать ему всё: была переводчиком, помощником режиссёра, диктором синхронного перевода, заведующей театральной труппой.

В 1992 году за большие достижения в области театрального искусства Елена Корнилова была удостоена почетного звания «Заслуженный артист Карельской АССР», а в 2007 году она получила медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Коллектив Министерства культуры Карелии выражает искренние соболезнования родным и близким. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

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