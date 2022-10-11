Умерла известный в Карелии детский врач и педагог Лариса Кузнецова

В Петрозаводске простятся с бывшим главный детским неврологом Карелии и преподавателем ПетрГУ Ларисой Кузнецовой.

Ушла из жизни кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии медицинского института Петрозаводского государственного университета Лариса Кузнецова, сообщили в Минздраве Карелии.

С момента окончания в 1984 году ПетрГУ Лариса Владимировна всю свою жизнь посвятила детскому здравоохранению республики. В течение многих лет была главным детским неврологом Карелии.



Минздрав Карелии

Прощание с Ларисой Кузнецовой состоится в пятницу, 25 ноября, с 9 до 10 часов в траурном зале на улице Вольной.

Минздрав Карелии приносит глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Владимировны.