Умерла королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Букингемским дворцом, передает ТАСС.

«Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра», — отмечается в сообщении.