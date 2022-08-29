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Умерла королева Елизавета II

Новости. Общество
20:47, 08 Сентября 2022
фото: © Dan Kitwood - WPA Pool/Getty Images

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Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Букингемским дворцом, передает ТАСС.

«Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра», — отмечается в сообщении. 

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