Умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова

На 96-м году жизни умерла старейшая актриса Московского художественного театра им. Чехова Раиса Максимова.

Народная артистка РСФСР и старейшая актриса театра МХТ им. Чехова Раиса Максимова скончалась на 96-м году жизни, пишет информационное агентство Eurasia Daily.

Об этом сообщил поздним вечером накануне, 11 декабря, Telegram-канал РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник. По его словам, пожилой актрисе стало плохо и ей несколько раз вызывали скорую и пытались помочь.

Позднее родственники рассказали журналистам, что артистка впала в кому, все попытки врачей реанимировать ее оказались тщетными.

При этом известно, что 29 ноября ее выписали из больницы, куда она была ранее госпитализирована с пневмонией и проблемами с сердцем.

По словам родственников, Раиса Викторовна плохо себя чувствовала еще с лета, когда почти не вставала с постели. Однако после своего 95-летнего юбилея 2 ноября она будто пришла в себя и вновь вышла на сцену, так как снова хотела увидеть зрителей.

Как уточняет РБК, первой ролью в кино для Раисы Максимовой стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот». Также телезрители знают актрису по фильмам «Моя судьба», «Вдовы» и сериалу «Закон и порядок».

Фото: Адольф Горнштейн (РИА «Новости») / Википедия