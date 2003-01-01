Филолог ушла из жизни в возрасте 95 лет.

На 96-м году жизни скончалась петербургский филолог Наталия Рахманова, выполнившая первый перевод повести Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» на русский язык. Об этом сообщил её сын в личном аккаунте в соцсети FaceBook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

— Сегодня ночью умерла мама — Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании, — рассказал он.

Напомним, Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде, окончила английское отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета, в конце 1950-х годов начала заниматься литературными переводами. В 1976 году в свет вышел её перевод «Хоббита», ставший первой адаптацией книги на русский язык. Помимо этого, Рахманова переводила произведения Айзека Азимова, Агаты Кристи и Герберта Уэллса.

Ранее мы писали, что в Карелии на 102-м году жизни скончалась старейшая судья республики Виулена Арнольдовна Горная.