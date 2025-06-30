Умерла председатель Верховного суда России

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году.

О смерти Ирины Подносовой в возрасте 71 года сообщили на сайте Верховного суда России. Ирина Леонидовна родилась в 1953 году в Пскове. Она более 35 лет проработала судьей и имела высший квалификационный класс судьи.

В 1975 году Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. К слову, училась она вместе с президентом Владимиром Путиным и главой Следкома России Александром Бастрыкиным. В разные годы занимала разные посты от простого юриста до руководителя судов. В 2020 году она была назначена заместителем председателя Верховного Суда России. А в 2024 возглавила Верховный суд после смерти его руководителя Вячеслава Лебедева. Он занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

Как сообщает РБК, Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни.