Умерла прошедшая концлагерь жительница Прионежья

Не стало Логиновой Валентины Анатольевны.

О смерти жительницы Прионежского района сообщили в администрации Нововилговского сельского поселения.

Ушла из жизни Логинова Валентина Анатольевна, несовершеннолетний узник концлагерей, рассказали в сети.

«К сожалению, такие утраты напоминают нам о хрупкости жизни и важности сохранения памяти о тех, кто пострадал от жестокостей истории», — отметили в источнике.