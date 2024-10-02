Умерла прошедшая концлагерь жительница Прионежья

Не стало Логиновой Валентины Анатольевны.
О смерти жительницы Прионежского района сообщили в администрации
Ушла из жизни Логинова Валентина Анатольевна, несовершеннолетний узник концлагерей, рассказали в сети.
«К сожалению, такие утраты напоминают нам о хрупкости жизни и важности сохранения памяти о тех, кто пострадал от жестокостей истории», — отметили в источнике.
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