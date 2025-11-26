Умерла руководитель хора Петрозаводского музколледжа им. Раутио Анна Мазанова

Дирижёр ушла из жизни в возрасте 88 лет.
26 ноября ушла из жизни заслуженный работник культуры Карелии, руководитель Академического хора Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Анна Александровна Мазанова, сообщили в группе творческого коллектива.
Дирижёра не стало в возрасте 88 лет. Причины смерти не называются.
— Она почти 20 лет являлась руководителем хора, многие годы преподавала на отделении хорового дирижирования в колледже и Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Вечная память замечательному, светлому человеку, — написали в организации.
