Умерла руководитель хора Петрозаводского музколледжа им. Раутио Анна Мазанова

Дирижёр ушла из жизни в возрасте 88 лет.

фото: © Академический хор Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио

26 ноября ушла из жизни заслуженный работник культуры Карелии, руководитель Академического хора Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Анна Александровна Мазанова, сообщили в группе творческого коллектива.

Дирижёра не стало в возрасте 88 лет. Причины смерти не называются.

— Она почти 20 лет являлась руководителем хора, многие годы преподавала на отделении хорового дирижирования в колледже и Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Вечная память замечательному, светлому человеку, — написали в организации.

