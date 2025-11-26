РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Лекции про лес
«Он рычит и усами шевелит»: лесозаготовители Карелии развеяли мифы об опасных жуках-усачах
26 ноября, 19:05 Статьи
Честный взгляд
Солитёрная — выбрасывай! Какая  рыба с червями представляет опасность для человека
25 ноября, 19:40 Статьи
Обществоведение
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20 Статьи
Новости

В Олонце построят временный мост на период реконструкции основной переправы через Мегрегу

09:45

Стали известны подробности ДТП со сбитым в Петрозаводске подростком

09:25

96-летняя пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам полмиллиона рублей

08:59

Школьника сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

08:39

В Госдуме не исключают возможность блокировки мессенджера WhatsApp

08:22

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны из Петрозаводска Константину Панову

08:02

До +5℃ и дожди: аномально тёплая погода вернётся в Карелию в последние дни осени

07:41

Умерла руководитель хора Петрозаводского музколледжа им. Раутио Анна Мазанова

07:23

17-летняя девочка фасовала наркотики и раскладывала их по тайникам в Петрозаводске

07:00

Квартира загорелась в деревянном доме на севере Карелии

06:44

Пилотируемый корабль NASA отправится к орбите Луны

00:13

В Совете Федерации утвердили закон о повышении МРОТ

23:45

Вода аномально быстро начала возвращаться в исчезающее озеро в соседнем с Карелией регионе

22:45

Самые читаемые новости за 26 ноября

22:20

Беременная женщина и двухлетний ребёнок пострадали при пожаре в Петрозаводске

21:20

Таунхаус горит на Университетской улице в Петрозаводске

21:00

Три автомобиля столкнулись на Лососинском шоссе в Петрозаводске

20:52

Необычный фотоальбом о парках «Водлозерский» и «Воттоваара» издан в Карелии

20:02

Лесозаготовители Карелии развеяли мифы об опасных жуках-усачах

19:30

В Петрозаводске установили новые светильники

19:02

В Петрозаводске по требованию прокуратуры снесен аварийный дом

18:32

Спортивную школу в Лахденпохье удалось отстоять

18:05

С 27 ноября на некоторых улицах Петрозаводска изменится схема дорожного движения

17:44

С экс-министра сельского хозяйства Карелии взыщут еще более 30 миллионов рублей

17:34

Игорь Зубарев избран первым заместителем председателя профильного комитета Совфеда

17:29

Три дома построят для расселения аварийного жилья в Карелии до конца 2026 года

17:14

Снег, гололёд и до -15°С обещают в Карелии 27 ноября

17:00

Элиссан Шандалович принял участие в сборах ветеранов СВО

16:50

Субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям

16:45

Протоиерей Леонид Леонтюк встретился с участниками программы «Герои Карелии»

16:28

Опубликован календарь фестиваля «Зимние фонтаны»

16:23

Следком России установит причины гибели ребёнка в утробе жительницы Кондопожского района

16:02

Кирилл Царёв: Человекоцентричный подход меняет рынок недвижимости

15:50

Самый большой дом для расселения в Карелии строят в Петрозаводске

15:32

Артур Парфенчиков ввел в эксплуатацию участок газораспределительной сети в Кончезере

15:18

В Добрынинском сквере Петрозаводска открыли детскую площадку

14:58

В Петрозаводске на месте снесенных аварийных домов на Кукковке построят жилой комплекс с детским садом

14:32

Пьяных и «бесправных» водителей отстранили от управления авто в Петрозаводске

14:01

Минтранс впервые предложил штрафовать нарушителей через систему распознавания лиц

13:49

Скончался народный артист Всеволод Шиловский

13:31

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого

12:51

Глава Карелии ответит на вопросы жителей республики о газификации региона

12:35

17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Карелии

12:31

Полуразрушенную усадьбу Винтера снова выставили на продажу в Карелии

12:15

Госавтоинспекция провела рейд около «Акватики» в Петрозаводске

11:54

Знатока истории карельского спорта Евгения Шорохова отметили государственной наградой

11:28

Житель Карелии перевел мошенникам 200 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

11:06

В Петрозаводске будут судить за мошенничество экс-начальника одного из отделов Центра спортивной подготовки Карелии

10:49

Черногория введет визы для россиян

10:31

Более 400 тысяч туристов ожидают в Карелии зимой

10:22

Экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года

10:04

Бойцовская собака держит в страхе владельцев более мелких питомцев в одном из микрорайонов Петрозаводска

09:54

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с программами для просмотра камер

09:39

Менее недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов

09:10

В поселке Бочилово Пудожского района отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

08:59

На Землю обрушится мощная магнитная буря

08:41

Коллектив «13 Чудо» из Сегежи завоевал Гран-при фестиваля «Открытый мир»

08:20

В районе поселка Мелиоративный около Петрозаводска построят новый путепровод

07:40

Карельские акробаты завоевали 24 медали на турнире в Санкт-Петербурге

07:20

Композитор из Карелии стала лауреатом всероссийского конкурса «Мелодия детства»

07:00

Дачный дом полностью сгорел в поселке Асилан в Карелии

06:40

Озеро в соседнем с Карелией регионе целиком ушло в карстовую воронку

00:10
Умерла руководитель хора Петрозаводского музколледжа им. Раутио Анна Мазанова
Сегодня 07:23 Утраты
Поделиться

Дирижёр ушла из жизни в возрасте 88 лет.

фото: © Академический хор Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио

26 ноября ушла из жизни заслуженный работник культуры Карелии, руководитель Академического хора Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Анна Александровна Мазанова, сообщили в группе творческого коллектива.

Дирижёра не стало в возрасте 88 лет. Причины смерти не называются.

— Она почти 20 лет являлась руководителем хора, многие годы преподавала на отделении хорового дирижирования в колледже и Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Вечная память замечательному, светлому человеку, — написали в организации.

Ранее в столице Карелии скончался старейший преподаватель Института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин. Тело «легендарного переводчика» кремировали в Санкт-Петербурге.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Строительство второго дома ЖК «Флотилия» с шикарными видами на Онежское озеро завершается в Петрозаводске
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Они тоже жертвы
О подростках, которые жестоко избили двух мужчин

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение