Умерла соосновательница РЕН-ТВ Ирена Лесневская

В возрасте 83 лет умерла журналист и одна из основателей телеканала РЕН-ТВ.
Умерла советская и российская журналистка, продюсер, а также основательница и соучредитель телекомпании РЕН-ТВ (была запущена под брендом REN-TV) Ирена Лесневская. Ей было 83 года. О ее смерти сообщила в своих соцсетях Марианна Максимовская, телеведущая, которая в апреле стала генеральным директором «VK Видео».
— Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И — всё российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни, — написала Марианна Максимовская.
Ирена Лесневская училась в Москве на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — Российский университет театрального искусства — ГИТИС), в 1966 году окончила телевизионное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В середине 1960-х гг. работала в «Литературной газете» секретарем и ведущей рубрики «Новинки». С 1984 года работала редактором программы «Кинопанорама». В 1991 году вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую производящую телекомпанию REN-TV («РЕН-ТВ») и вплоть до 2005 года была ее гендиректором и президентом. В 2005 году 70% акций канала были выкуплены «Северсталью» и «Сургутнефтегазом», после чего Лесневская и ее сын продали свои 30% акций и покинули телеканал. Также она соучредитель и издатель российского независимого журнала «The New Times» вместе с сыном. С 2007 по 2009 год — главный редактор этого журнала.
В 1994–1997 гг. являлась президентом Ассоциации независимых телепроизводителей. Член Академии российского телевидения и Российской академии кинематографических искусств «Ника». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), орденом Почетного легиона (2009, Франция). Лауреат премии ТЭФИ в почетной номинации «За личный вклад в развитие российского телевидения» (2005).