Умерла советская телеведущая, ведущая «КВН» и программы «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова

На 90-м году жизни умерла легендарная советская телеведущая Светлана Жильцова. О её кончине сообщил Первый канал.
Жильцова была лицом главных программ советского ТВ: КВН (ведущая с начала 1960-х), «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!».
В 1993 году она ушла из профессии и стала преподавателем.
Светлана Жильцова окончила Институт иностранных языков.
На телевидении работала с молодости, вела передачи для детей и музыкальные проекты.
После ухода с ТВ преподавала в Высшей школе телевидения.
Была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР в 1978 году и Орденом Почёта в 2011 году.
Информация о месте и времени прощания пока не сообщается.
