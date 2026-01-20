Умерла учительница из Кадетского корпуса в Петрозаводске

Жанна Евгеньевна Троцкая, учитель физики, отдавшая образовательному учреждению более 15 лет, ушла из жизни после продолжительной болезни 17 января 2026 года.
Учитель физики, чьи уникальные проекты посвящённые загадкам электричества, водопроводу на Валааме или истории невероятных научных открытий, открывавшие для воспитанников мир науки, скончалась после продолжительной болезни, сообщает Карельский кадетский корпус имени Александра Невского.
Коллеги и ученики запомнили её как человека неиссякаемой энергии, творческого мышления и искренней преданности профессии. Она была одним из первопроходцев в освоении новых образовательных стандартов, виртуозно достигала метапредметных результатов и щедро делилась методическим опытом.
Её подход помог многим воспитанникам определить свой профессиональный путь.
Она была педагогом от Бога, вкладывавшим душу в каждого ребёнка. Её жизнелюбие заряжало всех вокруг — и коллег, и учеников, и родителей, — отмечают в учреждении.
Коллектив кадетского корпуса выражает глубокие соболезнования родным и близким Жанны Евгеньевны.
Прощание с Жанной Евгеньевной состоится в пятницу, 23 января, с 13 до 14 ч. по адресу: ул. Вольная, 4.
