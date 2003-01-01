Специалист скончалась в возрасте 85 лет.
В Петрозаводске умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух, сообщили в группе учреждения.
— Она ушла на 86-м году жизни. В диспенсере проработала около 50 лет, — рассказала «Столице на Онего» главный врач РПТД Екатерина Пахомова.
В учреждении отметили, что специалист всегда отличалась отзывчивостью и преданностью своему делу.
— Она была талантливым доктором, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому пациенту. (…) Коллектив диспансера скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны, — написали там.
Прощание с ветераном карельской медицины состоится 13 сентября в 11:00 на улице Вольной в региональном центре.