Умерла врач районной больницы в Приладожье Карелии

Коллектив Сортавальской ЦРБ выражает соболезнование родственникам врача-терапевта Надежды Крюковой.

Сортавальская ЦРБ сообщает, что 12 марта в возрасте 74 лет ушла из жизни Надежда Петровна Крюкова.

В 1972 году Надежда Петровна окончила ПетрГУ. Свою трудовую деятельность в качества участкового врача-терапевта Надежда Петровна начала в Сортавальской ЦРБ и посвятила этому всю свою жизнь. Долгое время Крюкова проработала врачом кабинета функциональной диагностики.

Как отмечают в больнице, Надежда Петровна была прекрасным человеком и грамотным специалистом с высоким чувством ответственности. Она никогда не оставалась равнодушной и всегда протягивала руку помощи тем, кто в ней нуждался. Светлый, добрый и чуткий человек никогда не показывающий своей усталости.

Коллектив Сортавальской ЦРБ скорбит о невосполнимой утрате и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Надежды Петровны.

Прощание с Надеждой Петровной состоится 15 марта в муниципальном траурном зале с 13:00 до 14:00.