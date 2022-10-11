Умерла врач-уролог Сортавальской больницы Карелии

Ушла из жизни врач Сортавальской ЦРБ Лидия Викторовна Дедюра.

Как сообщается в паблике лечебного учреждения, 29 ноября возрасте 82 лет не стало врача-уролога поликлинического отделения Дедюры Лидии Викторовны.

В 1968 году Лидия Викторовна окончила Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена, посвятив всю свою трудовую деятельность медицине. Общий трудовой стаж доктора более 57 лет, из них 24 года Лидия Викторовна работала врачом-урологом поликлинического отделения Сортавальской ЦРБ.

В 2020 году за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической помощи гражданам Лидии Викторовне было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия»

"Она была одним из самых профессионально ярких и ценных членов нашего коллектива. Для своих коллег Лидия Викторовна всегда была бесспорным авторитетом в профессии, замечательным коллегой, надежным товарищем. До конца своих дней она всегда была готова протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждался", - отмечается в паблике больницы.

Коллектив Сортавальской ЦРБ выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Викторовны. Светлые воспоминания о ней на долгие годы останутся в сердцах пациентов и коллег по работе.