Умерла заслуженная артистка России, актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни. Актриса служила в Театре имени Вахтангова 46 лет, её последней ролью стала Марья Ахросимова в спектакле «Война и мир».
Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская, сообщает Театр имени Е. Б. Вахтангова.
Ольга Чиповская поступила в труппу Театра Вахтангова в 1979 году, будучи студенткой Щукинского училища.
За годы службы сыграла множество ролей, неся в искусство фирменный «почерк» вахтанговских актёров, среди которых Адельма («Принцесса Турандот»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»), Долли де Фриз («Театр») и другие.
Является автором большой программы о Марине Цветаевой на радио, где, по словам коллег, поэзия, жизнь и последние дни Поэта в Елабуге прозвучали как исповедь, как откровение.
В 2021 году была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Последний раз актриса вышла на сцену 30 декабря 2025 года в роли Марьи Ахросимовой в спектакле «Война и мир». Эта работа стала её лебединой песней в театре.
Театр имени Вахтангова выразил глубокие соболезнования родным и близким Ольги Чиповской.
О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.
