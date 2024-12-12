Не стало Галины Ивановны Вайнблат.

Печальное извести сообщили в республиканском Минздраве.

В понедельник, 16 декабря, на 78 году жизни умерла заслуженный работник здравоохранения Карелии Галина Ивановна Вайнблат.



После окончания медицинского факультета Петрозаводского государственного университета в 1971 году Галина Ивановна работала участковым врачом городской поликлиники № 2 Петрозаводска, преподавала в Петрозаводском государственном университете. С 1979 года работала в Петрозаводском базовом медицинском колледже преподавателем анатомии, физиологии и патологии, более 20 лет занимала должность заместителя директора по учебной работе. Галина Ивановна внесла большой вклад в развитие среднего медицинского образования в республике.



Галина Вайнблат пользовалась всеобщим уважением как высококвалифицированный и любящий свое дело специалист и педагог, а также доброжелательный, отзывчивый и внимательный человек.



За многолетний добросовестный труд она была награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «Ветеран труда» и «Профессионал России», удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия».



Минздрав Карелии и Петрозаводский базовый медицинский колледж выразили в сети искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам Галины Ивановны.



Прощание с Галиной Ивановной Вайнблат состоится в четверг, 19 декабря, с 10.00 до 11.00 в траурном зале №2 на ул.Вольная,4.