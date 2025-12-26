Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

Актриса скончалась в возрасте 83 лет.

В возрасте 84 лет скончалась народная артистка России Вера Алентова, сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени А. С. Пушкина.

По данным телеграм-канала Msk1.ru, актрисе стало плохо на церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким, ей потребовалась экстренная госпитализация.

Напомним, Вера Алентова родилась 21 февраля 1941 года в городе Котласе Архангельской области в семье актёров Валентина Быкова и Ирины Алентовой.

В 1965 году окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького. Тогда же впервые вышла на сцену Театра имени Пушкина в спектакле «Шоколадный солдатик», поставленном по пьесе Бернарда Шоу, и дебютировала в кино, сыграв роль учительницы Лидии Фёдоровны в драме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни лётные».

Известность получила после съёмок в картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979). Среди её работ также выделяются роли в фильмах «Время желаний» (1984) и «Зависть богов» (2000).

В 1980 году Вера Алентова была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран», а в 1992 году получила звание народной артистки России.